Galatasaray Karagümrük karşı karşıya
Galatasaray zirve yarışında yer alabilmek için Karagümrük'ü yenmek istiyor. Maç 19.00'da başlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'daki maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takımda da eksikler dikkat çekiyor.
Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 9'unda berabere kaldı ve 10'unu yitirdi. Hanesine 48 puan yazdıran Fatih Karagümrük, 34. hafta öncesi 8. sırada yer buldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
TERİM VE DAVALA CEZALI
Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala'nın cezası bu karşılaşmayla sona erecek.
Maçta Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.
KEREM VE ONYEKURU YOK, ARDA ŞÜPHELİ
Galatasaray'da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes ve Arda'nın durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Yeni tip koronavirüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın ise oynaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Karagümrük'te ise Biglia ve Borini koronavirüse yakalandı.
SON 5 MAÇTA BİR GALİBİYETİ VAR
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.
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