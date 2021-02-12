Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü. Marcelo Saracchi'nin tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Bu bölümün ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında tam süre alan futbolcular çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü. Marcelo Saracchi'nin tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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