Galatasaray kayıp istemiyor!

14 Haziran 2020 Pazar, 10:17

Lider Trabzonspor ve takipçisi Başakşehir'in kazandığı haftada Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takımın 11'leri şekillendi..

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Burak Albayrak, Talbi, Dario Melnjack, Orhan Ovacıklı, Vetrih, Oğuz Kaan, Denys Garmash, Samudio, Sasse, Milan Skoda

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

Sarı kırmızılı takımı konuk edecek Çaykur Rizespor'da cezalı ve sakat oyuncular şu şekilde:

Cezalı: Muhammet Çelik, Fernando Boldrin.

Sakat oyuncular: Umar, Zafer Görgen.