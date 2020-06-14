Galatasaray kayıp istemiyor!

Lider Trabzonspor ve takipçisi Başakşehir'in kazandığı haftada Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2020 Pazar, 10:17
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Lider Trabzonspor ve takipçisi Başakşehir'in kazandığı haftada Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray,  Çaykur Rizespor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takımın 11'leri şekillendi..

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Burak Albayrak, Talbi, Dario Melnjack, Orhan Ovacıklı, Vetrih, Oğuz Kaan, Denys Garmash, Samudio, Sasse, Milan Skoda

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

Sarı kırmızılı takımı konuk edecek Çaykur Rizespor'da cezalı ve sakat oyuncular şu şekilde:

Cezalı: Muhammet Çelik, Fernando Boldrin.

Sakat oyuncular: Umar, Zafer Görgen.


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