Galatasaray kayıp istemiyor!
Lider Trabzonspor ve takipçisi Başakşehir'in kazandığı haftada Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor.
Lider Trabzonspor ve takipçisi Başakşehir'in kazandığı haftada Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takımın 11'leri şekillendi..
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Burak Albayrak, Talbi, Dario Melnjack, Orhan Ovacıklı, Vetrih, Oğuz Kaan, Denys Garmash, Samudio, Sasse, Milan Skoda
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao
Sarı kırmızılı takımı konuk edecek Çaykur Rizespor'da cezalı ve sakat oyuncular şu şekilde:
Cezalı: Muhammet Çelik, Fernando Boldrin.
Sakat oyuncular: Umar, Zafer Görgen.
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