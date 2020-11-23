Galatasaray-Kayserispor maçında top direkte patladı

9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 19:55
Galatasaray-Kayserispor maçında top direkte patladı
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Galatasaray: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 0 

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Turgut Doman, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Diagne

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Krvzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir Subaşı (Dk. 43 Aziz Eraltay), Lennon, Campanharo, Attamah, Muğdat Çelik, Fernandes, Alibec

Sarı kartlar: Dk. 20 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 40 Emre Akbaba (Galatasaray)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor karşılaştı.

4. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahasında Feghouli'nin gelişine yaptığı röveşatada top kaleci Lung'da kaldı.

6. dakikada sağdan gelişen konuk takım atağında Lennon'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Donk'un hava pasında savunmanın arkasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Lung gole izin vermedi.

11. dakikada Linnes'in yerden pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa sahip oldu.

15. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

19. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı önünde kullandığı serbest vuruşta, kale sahasında Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

21. dakikada Emre Kılıç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

39. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin sert şutunda, Lung topu üstten kornere gönderdi.

45+3. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, kale sahası çizgisi üzerinde Diagne'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lung ayağıyla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 berabere tamamlandı.


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