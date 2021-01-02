Galatasaray kırmızıda durdu

02 Ocak 2021 Cumartesi, 21:33

Elbette takım arkadaşınız hem de yılbaşı gecesi bir kaza geçiriyor, ölümden dönüyor ve belki futbol hayatı riske giriyorsa aradan 48 saat geçtikten sonra çıkıp oynamak kolay değil.

Bu bağlamda kimse ağzını açıp tek kelime edemez. Yapılacak tek şey Omar Elabdulloui'nin önce yaşama, sonra sahalara dönmesi için dua etmek.

Maça gelirsek; daha 7 gün önce Trabzon'da esip gürleyen Galatasaray, aradan bir hafta geçtikten sonra bu kadar durağan oynamamalıydı. Kabul Taylan, Feghouli, Diagne gibi direkt skora etki eden isimler yoktu ama topu rakip ceza alanına sokamamak, şut atmaktan imtina etmek ne demek onu anlamak güç. Öyle bir kayıp ilk 45 dakika oynadılar.

Neredeyse halı saha kıvamında geçen bu ilk yarının ardından Galatasaray, sahanın iyilerinden Ömer'i feda edip Falcao'yu oyuna dahil ederek bitirici vuruş açığını kapatmak istedi. Hamle doğru, isim riskliydi. Gerçi Diagne kadroda olmadığı için mecburen sakatlıktan yeni çıkan Falcao sahaya sürülmüştü, ceza alanına indirilecek toplarda tek vuruş yapabileceği doğru tahmindi, maç da kazanılabilirdi. Ne var ki hesapta olmayan bir olay daha yaşandı maç içinde.

2. yarıya istekli başlayan, 5-6 dakika vites yükselten Galatasaray bir anda eksiliverdi. Taylan'sız, Feghouli'siz gecede al verlerin kilit ismi Emre Kılınç hayatındaki ilk kırmızı kartını görecekti. Hamlesi kırmızıya yakın, ama rakibine teması masumane ve sarı karttı, hakem Abdülkadir Bitigen ağır kararla Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

İşte o anda aslında maç da 0-0'a bağlanıyordu. Çünkü hem 10 kişi, hem yarı sakat Falcao, gergin Arda, koşmayan Belhanda'lı bir Galatasaray, net 9 kişi kapanan (Orgil hariç) Antalya'ya karşı oynayacaktı kalan 40-45 dakikayı. Ersun Yanal'ın takımını anlamak güç. 1 kişi fazla oynadıkları halde zamana karşı mücadele ettiler, korner atmadılar, topu oyuna sokmadılar, Podolski gibi bir oyuncuyu uzatmalarda oyuna aldılar.

Eğer hedef oynamadan - ve de oynatmadan - 1 puan almaksa Ersun hoca bu işi çok iyi becerdi Türk Telekom'da!

Yine de Galatasaray maçı alabilirdi. Can havli ile golü aradı. Önce Sekidika, sonra Kerem denendi. Ancak kilidi açacak çilingir yoktu, kenarda maçı ateşleyecek Fatih Terim de tribündeydi. Yine d e Oğulcan biraz dikkatli olsa, Donk, uzatmada topu direğin üstüne değil de altına plaselere Galatasaray 10 kişiyle de kazanırdı, ama futbol bu..

Geçen hafta 6 gol birden yiyen Antalya, haftaya lider giren Galatasaray'ı deviriyor, ilçe takımı Alanyaspor'un önünü açıyordu.