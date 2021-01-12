Galatasaray kupada Malatya deplasmanında işte muhtemel 11'ler

12 Ocak 2021 Salı, 15:49

Ligde son olarak Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, hafta sonu ligde oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmişti.Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise kupada Galatasaray'ı geçip turlamak istiyor. Yeni Malatyaspor daha önce oynadığı kupa maçlarında Artvin Hopa, Etimesgut Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Acquah, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Adem Büyük, Tetteh

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Fatih, Şener, Donk, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Sekidika, Ali Yavuz Kol



