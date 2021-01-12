Galatasaray kupada Malatya deplasmanında işte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takım çeyrek finale çıkacak.
Ligde son olarak Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, hafta sonu ligde oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor.
Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmişti.Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise kupada Galatasaray'ı geçip turlamak istiyor. Yeni Malatyaspor daha önce oynadığı kupa maçlarında Artvin Hopa, Etimesgut Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Acquah, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Adem Büyük, Tetteh
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Fatih, Şener, Donk, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Sekidika, Ali Yavuz Kol
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
Video Haberler
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması