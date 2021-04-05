Galatasaray Lisesi müdüründen 1959 öncesi şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin 1959 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili, "Tarihçi olarak kanaatim bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor." dedi.
Vahdettin Engin katıldığı bir televizyon programında 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin konuyla ilgili, “Türkiye Futbol Birinciliği devam ederken İstanbul Ligi de devam ediyor. Türkiye Futbol Birinciliği önüne geçmiştir. Dolayısıyla bu dönemlerdeki geçerli olması gereken İstanbul şampiyonu değil, bütün organizasyon içinde rakipleriyle karşılaşıp şampiyon olan kulübün Türkiye şampiyonu olarak kabul edilmesi gerekir." dedi.
Engin sözlerine şöyle devam etti, "1937’de Milli Küme başladı. Bunu tartışmak bile anlamsız. Milli Küme dediğimiz deplasmanlı lig. İstanbul Ligi’nin ilk dördü, İzmir Ligi’nin ilk ikisi, Ankara Ligi’nin ilk ikisi kendi aralarında deplasmanlı iki kez karşılaşmışlar. 1950’ye kadar bu şekilde gelinmişti. Tarihçi olarak kanaatim bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor.”
“TÜRKİYE FUTBOL BİRİNCİLİĞİ’NE BASİT BİR ORGANİZASYON GİBİ BAKAMAYIZ”
Vahdettin Engin ayrıca şunları söyledi, “Cumhuriyet ile beraber İstanbul Ligi devam ederken Türkiye Futbol Birinciliği ihdas edildi. Değişik vilayetlerin takımları bu organizasyona katılıyor. 1934 Beşiktaş’ın şampiyon olduğu yıldır. Antalya, Konya, Uşak, İstanbul ve Samsun maçların yapıldığı şehirler. Antalya’ya Adana’dan, Konya’ya Isparta'dan, Uşak’a çevre vilayetlerden geliyorlar. İstanbul’a Çanakkale, Kocaeli geliyor. Kendi vilayetlerinde lig usulü maç yapmış olup da birinci olanlar buraya geliyor."
"Böyle olunca organizasyon genişliyor. Antalya’ya dört takım geldi birinci çıktı. Konya’ya dört takım geldi birinci çıktı.Uşak’ta yapıldı. İstanbul ve Samsun’da yapıldı. Bunların birincileri tekrar karşılaşıyorlar ve finale iki takım kalıyor. Beşiktaş Altay’ı 3-1 yenerek o dönemin Türkiye Futbol Birinciliği’ni kazandı. Buna basit bir organizasyon olarak bakmamalıyız Türkiye futbol Birinciliği dediğimiz zaman 1924’ten alacağız. Milli Küme’nin başladığı döneme kadarki süreci kabul etmek gerekiyor.”
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