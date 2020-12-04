Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu’nda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor mücadelesi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor mücadelesi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.
Galatasaray - Hatayaspor karşılaşması öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeler özel ekipmanlarla dezenfekte edildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında soyunma odalarında sporcuların kullanımı için hijyen kitleri yerleştirildi. Sağlık yönergeleri konusunda gerekli tüm tedbirler alınarak stat mücadeleye hazır hale getirildi.
En Çok Okunan Haberler
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Erdoğan: Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Koronavirüs öksürüğü nasıl anlaşılır?
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- Ordu ve AKP
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Patlama anı kamerada
- Onu görenler “Koronavirüs geldi” diyor
- Mozart hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündeminde
- Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a gönderme
- Doktora Bak elimde kalırsın kadın! deyip saldırdı
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
En Çok Okunan Haberler
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Erdoğan: Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Koronavirüs öksürüğü nasıl anlaşılır?
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- Ordu ve AKP