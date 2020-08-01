Galatasaray Maicon'un transferinden zarar etti

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:13

Galatasaray’ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Maicon 3 yıl önce 8 milyon Avro karşılığında tranfser edilmişti. Kaan Ayhan'a sıcak para bulmak için önce 3.5, ardından 3 son olarak 1.4 milyon Avro'ya verilen ünlü stoperden Galatasaray tarihi bir zarara uğradı.

Taraftarlar bu transferde yönetici Abdurrahim Albayrak'ı suçluyor.