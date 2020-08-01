Galatasaray Maicon'un transferinden zarar etti
Galatasaray’ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.
Galatasaray’ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Maicon 3 yıl önce 8 milyon Avro karşılığında tranfser edilmişti. Kaan Ayhan'a sıcak para bulmak için önce 3.5, ardından 3 son olarak 1.4 milyon Avro'ya verilen ünlü stoperden Galatasaray tarihi bir zarara uğradı.
Taraftarlar bu transferde yönetici Abdurrahim Albayrak'ı suçluyor.
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