Galatasaray, Malatya maçı öncesinde kampa gireceğini açıkladı

Galatasaray, Cumartesi akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kampa gireceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:20
Galatasaray, Malatya maçı öncesinde kampa gireceğini açıkladı
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Galatasaray cumartesi karşılaşacağı Malatyaspor maçı öncesinde kampa gireceğini açıkladı.


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