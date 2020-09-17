Galatasaray Neftçi'yi rahat geçti

17 Eylül 2020 Perşembe, 19:30

Neftçi PFK - Galatasaray: 1-3

STAT: Bakü Olimpiyat

HAKEMLER: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart

NEFTÇİ PFK: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan (Dk. 70 Bougrine), Alaskarov (Dk. 65 Thallyson), Ibara Doniama (Dk. 76 Abbasov), Lawal

GALATASARAY: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 46 Feghouli), Ömer Bayram, Emre Kılınç (Dk. 67 Arda Turan), Babel (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Diagne

GOLLER: Dk. 46 Mbodj (Netfçi PFK) - Dk. 19 - Dk. 63 Diagne, Dk. 48 Luyindama (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Ibara, Alaskarov, Kane, Krivotsyuk, Bougrine (Netfçi PFK) - Feghouli, Saracchi (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi PFK takımını deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19 ve 63'üncü dakikalarda Diagne ile 48'inci dakikada Luyindama attı. Neftçi'nin tek golü ise 46'da Mbodj'dan geldi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı oldu.

13'üncü dakikada Belhanda'nın ceza sahasına açtığı ortada, Linnes kafayla topu Diagne'ye bıraktı, Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

19'uncu dakikada Babel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Linnes rakibinden sıyrıldı ve ortasını açtı. Diagne altıpas önünde kafa vuruşunu yaparak ağları sarstı: 0-1.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada Netfçi PFK beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda topun başına gelen Makhmudov'un ceza sahasına açtığı ortada Mbodj kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

48'inci dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne kafa vuruşunu yaptı ve top kaleciden döndü. Taylan, önüne düşen topu içeri çevirirken, Luyindama da kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-2.

57'nci dakikada Emre Kılınç, topla birlikte hızla ceza sahasına sokuldu ve vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

63'üncü dakikada kaleci Mammadov'un hatalı pasında Emre Kılınç araya girdi ve pasını altıpasın önünde bulunan Diagne'ye çıkardı. Diagne yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3.

Müsabaka sarı kırmızılı takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.