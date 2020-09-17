Galatasaray Neftçi'yi rahat geçti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Bakü'de Neftçi'yi yendi Hajduk Split'le eşleşti..
Neftçi PFK - Galatasaray: 1-3
STAT: Bakü Olimpiyat
HAKEMLER: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart
NEFTÇİ PFK: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan (Dk. 70 Bougrine), Alaskarov (Dk. 65 Thallyson), Ibara Doniama (Dk. 76 Abbasov), Lawal
GALATASARAY: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 46 Feghouli), Ömer Bayram, Emre Kılınç (Dk. 67 Arda Turan), Babel (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Diagne
GOLLER: Dk. 46 Mbodj (Netfçi PFK) - Dk. 19 - Dk. 63 Diagne, Dk. 48 Luyindama (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Ibara, Alaskarov, Kane, Krivotsyuk, Bougrine (Netfçi PFK) - Feghouli, Saracchi (Galatasaray)
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi PFK takımını deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19 ve 63'üncü dakikalarda Diagne ile 48'inci dakikada Luyindama attı. Neftçi'nin tek golü ise 46'da Mbodj'dan geldi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı oldu.
13'üncü dakikada Belhanda'nın ceza sahasına açtığı ortada, Linnes kafayla topu Diagne'ye bıraktı, Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
19'uncu dakikada Babel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Linnes rakibinden sıyrıldı ve ortasını açtı. Diagne altıpas önünde kafa vuruşunu yaparak ağları sarstı: 0-1.
İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
46'ncı dakikada Netfçi PFK beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda topun başına gelen Makhmudov'un ceza sahasına açtığı ortada Mbodj kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
48'inci dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne kafa vuruşunu yaptı ve top kaleciden döndü. Taylan, önüne düşen topu içeri çevirirken, Luyindama da kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-2.
57'nci dakikada Emre Kılınç, topla birlikte hızla ceza sahasına sokuldu ve vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.
63'üncü dakikada kaleci Mammadov'un hatalı pasında Emre Kılınç araya girdi ve pasını altıpasın önünde bulunan Diagne'ye çıkardı. Diagne yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3.
Müsabaka sarı kırmızılı takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Video Haberler
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi
- 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması