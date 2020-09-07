Galatasaray o ismin lisansını çıkarmadı!
Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç gibi isimler haftanın ilk gününde hemen Galatasaray listesine eklenirken, Omar ve Kerem Aktürkoğlu’nun lisanslarının da çok yakın zamanda çıkması bekleniyor
Galatasaray Yönetimi 35 milyon liralık vergi borcu sebebiyle yeni transferlere lig başlamasına yaklaşık 1 hafta kala lisans çıkaramamıştı.
TFF’nin talimatta değişiklik yapması sonrası maç haftasına girilirken Cimbom yeni transferlere lisans çıkarmaya başladı.
Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç gibi isimler haftanın ilk gününde hemen Galatasaray listesine eklenirken, Omar ve Kerem Aktürkoğlu’nun lisanslarının da çok yakın zamanda çıkması bekleniyor. Muslera ile ilgili karar ise henüz verilmedi, Uruguaylı kalecinin lisansı şu an TFF listesinde yer almıyor.
Yaşanan ekonomik problemler sebebiyle 35 milyon liralık vergi borcu kapanamazken, yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kala lisans konusu panik oluşturmuştu. 4 Eylül cuma günü TFF’den yapılan açıklama kulüplere derin bir nefes aldırdı.
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