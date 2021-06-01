Galatasaray Onyekuru'yu komşuya kaptırıyor!

Galatasaray, Henry Onyekuru’nun 4 milyon 350 bin Avro tutarındaki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 09:47
Galatasaray Onyekuru'yu komşuya kaptırıyor!
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Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray’da ayrılık rüzgarları esiyor. FatihTerim'in durumu elirsizliğini korurken sözleyşmesi bitenler de teker teker ayrılmaya başyladı. Sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Onyekuru’ya transferde talipliler var.

MALİYETİ YÜKSEK OLUNCA OPSİYON KULLANILMADI

Galatasaray, Henry Onyekuru’nun 4 milyon 350 bin Avro tutarındaki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Skorer’in haberine göre; Nijeryalı futbolcuya Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Olympiakos ilgi gösteriyor. 


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