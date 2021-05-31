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Belhanda ile görüştüklerini söyleyen Nicollin, "Belhanda'ya bizim teklifimize göre çok daha iyi teklifler, çok daha egzotik öneriler var ancak ailesi ile birlikte buraya geri gelmek istiyor. Buraya geri gelmek istemesi beni çok mutlu etti. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık diyebilirim ancak futbolda imza olmadığında bir şeylerin bittiğini söylemek kolay değil. Ne kadar kaliteli ve üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.