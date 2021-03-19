Galatasaray Rizespor maçında Rasim Öztekin'in dev fotoğrafı tribündeki koltuğunda!

19 Mart 2021 Cuma, 17:11

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maç öncesi kulüp ve taraftar grupları seyircisiz maçta tribünlere 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan parkartlar açtı. Geçen hafta hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve Galatasaraylı Rasim Öztekin'in boy posteri de, Galatasaray maçlarını izlediği Batı tribüne yerleştirildi. Kendisi gibi tiyatrocu olan kızı Pelin Öztekin de babasının fotoğrafı yanında oturdu.

