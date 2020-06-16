Galatasaray sakatlıklar, hastalıklar ve ameliyatlarla sarsıldığı bir dönem yaşıyor

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

- EYLÜL: Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbeyle Belhanda’nın çenesinde 2 kırık oluştu.

- EKİM: Falcao, 1 Ekim’deki Paris Saint Germain maçında aşil tendonundan sakatlandı ve 68 gün oynayamadı.

- KASIM: Demokratik Kongolu stoper Luyindama’nın milli maçta sol diz ön çapraz bağı koptu, dış menisküsünde yırtık oluştu uzun süre oynayamadı. Gaziantep maçında Andone’nin sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında hasar tespit edildi. Rumen forvet uzun süre forma giyemedi.

- OCAK: Devre arasında Monaco’dan kiralanan Onyekuru’nun, ülkesi Nijerya’da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildi. Genç oyuncu hastanede tedavi altına alındı. Yeni transfer Saracchi gelişinden kısa süre sonra Konya deplasmanında sağ uyluk adalesinden sakatlandı, bir süre oynayamadı. Aynı maçta Falcao da aynı sakatlığı yaşadı.

- ŞUBAT: Y.Malatya maçında sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Lemina, F.Bahçe derbisini kaçırdı 2 hafta forma giyemedi.

- MART: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay koronavirüse yakalandı. Beşiktaş maçında Ömer Bayram’ın el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

- MAYIS: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi. Cengiz daha sonra aynı ay içinde midesinden ameliyat edildi.

- HAZİRAN: Marcao antrenmanda sol iç yan bağından sakatlandı, en az 6-8 hafta oynamayacak. Ç.Rize maçında Muslera’nın sağ ayak tibia ve fibula kemiği kırıldı, 6-8 ay sahalardan uzak kalacak. Aynı maçta sakatlanan Andone’nin sağ diz iç yan bağı ve ön çapraz bağı yırtıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE AMELİYAT EDİLECEK

Galatasaray’da Muslera üzüntüsü yaşanıyor. Ç.Rizespor maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşan Sarı-Kırmızılıların kalecisi Muslera, bugün takım doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilecek. Ancak 16 Haziran tarihi, Uruguaylı eldiven için bu kez her zamankinden daha farklı bir anlam ifade ediyor. Bugün 34 yaşına basacak Muslera, acı tesadüf sonucu doğum gününde kritik bir ameliyata girecek.

ANDONE ŞOKU

Ç.Rize maçında sakatlanan Andone’nin sağ diz iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildi. Rumen forvet, ligin ilk yarısında da benzer bir sakatlık yaşamıştı.