Galatasaray savunmanın göbeğini arıyor!

18 Haziran 2020 Perşembe, 13:32

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman, core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray'da sakat ve cezalılar nedeniyle gözler kaleci Okan, Taylan, Jimmy, Lines ve Selçuk'a çevrildi. Terim'in savunmada Emin-Ahmet, Selçuk-Emin, Lemina-Emin, Lİnes-Ahmet ikililelirini denediği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takım, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.





