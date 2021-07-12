Galatasaray, sol beke ve orta sahaya takviyeyi tamamlamayı hedefliyor

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:00

Galatasaray’ın, PSV maçı oyuncu kadrosunu 15 Temmuz’da UEFA’ya bildirmesi gerekiyor. Burak Elmas başkanlığındaki Sarı-Kırmızılı yönetim hem transfer görüşmelerine hem kaynak arayışlarına devam ediyor. Transferde öncelikli hedef Gedson Fernandes. Benfica ile idmanlara çıkmaya devam eden 22 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus’un kararını bu hafta vermesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, Benfica kulübü başkanı Luis Filipe Vieira’nın gözaltına alınmasının ardından geçici olarak bu görevi üstlenen Rui Costa ile temaslarını sıklaştıracak. Fatih Terim’in, eski öğrencisi Costa’yla, Gedson’un transferi konusunda bir görüşme yapması bekleniyor. Galatasaray, Portekizli oyuncu için 2 milyon Avro kiralama bedeli ve sonraki sezon satın alma maddesini içeren bir teklif sunmuştu. Gedson Fernandes, geçen sezonun ikinci yarısı kiralık oynadığı Sarı-Kırmızılıların 1 yıllığına ödeyeceği 1.2 milyon Avro’luk garanti paraya onay verdi.

STANCIU ISRARI

Galatasaray bir yandan da Slavia Prag’ın 10 numarası Nicolae Stanciu’nun transferi için yoğun mesai harcıyor. Çekya kulübü, 28 yaşındaki oyuncusu için 6 milyon Avro bonservis bedelinden 5 milyon Avro’ya indi. Sarı-Kırmızılıların bu rakamı 3.5 - 4 milyon Avro seviyesine çekip ödeme süresini uzatmaya çalıştığı öğrenildi. Rumen futbolcunun, Galatasaray’a gitmek istediğini Slavia Prag’lı yetkililere ilettiği bildirildi. Galatasaray’ın, Stanciu’ya yıllık 1.5 milyon Avro teklif ettiği belirtildi.

YUNANİSTAN YOLCUSU

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-Kırmızılılar, öğleden sonra özel uçakla Yunan-istan’a giderek, yarın Olympiakos’la oynayacağı hazırlık maçı öncesi Atina’da kampa girecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda G.Saray’ın 21 Temmuz’da Hollanda temsilcisi PSV’ye konuk olacağı ilk maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.