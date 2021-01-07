Galatasaray taktik çalıştı
Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü aktif rejenerasyonla tamamladı. Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi. Peter Etebo ve Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- Onlar da torpile şaştı
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
Video Haberler
- ABD Kongre baskınında Babbitt’in vurulduğu an kamerada
- Gana parlamentosundaki kavgaya ordu müdahale etti
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- Onlar da torpile şaştı
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu