Galatasaray taraftar grubundan TFF'ye çağrı: Koridor kavgasına ceza ver!

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, TFF'den Ghezzal ve Rosier'e ceza verilmesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:47
Galatasaray taraftar grubundan TFF'ye çağrı: Koridor kavgasına ceza ver!
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Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı. ultrAslan açıklamada Ghezzal ve Rosier'e ceza verilmesini talep ettiği açıklama şöyle:


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