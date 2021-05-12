Galatasaray taraftar grubundan TFF'ye çağrı: Koridor kavgasına ceza ver!

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:47

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı. ultrAslan açıklamada Ghezzal ve Rosier'e ceza verilmesini talep ettiği açıklama şöyle: