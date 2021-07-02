Galatasaray taraftarı Fatih Terim için ilan reklam verdi

02 Temmuz 2021 Cuma, 10:01

Galatasaray taraftarı teknik direktör Fatih Terim için Bakırköy Florya'da reklam panosuna bir ilan reklam verdi.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle beraber teknik direktör olarak yola Fatih Terim ile devam edileceği kesinleşmişti. Galatasaray taraftarının da yola devam edilmesini istediği başarılı çalıştırıcı için İstanbul'un Florya semtinde bir reklam panosuna ilan reklam verildi. İlanda "Hocam yuvanıza hoş geldiniz" mesajı yer aldı.

31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yeni yönetim her konuda anlaşmış; 21 Haziran'da ise Terim, Florya'da mesaiye başlamıştı.

