Adana Demirspor, Younes Belhanda'yı kadrosuna kattı
Süper Lig'e geçtiğimiz sezon yükselen takımlardan Adana Demirspor, Younes Belhanda'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Adana Demirspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Younes Belhanda ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda, yeni sezonda Süper Lig'e dönmüş oldu.
Adana Demirspor'un yaptığı paylaşımda Faslı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Belhanda"
Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin #Belhanda! pic.twitter.com/ngRxnaWDaP— Adana Demirspor ??#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 1, 2021
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