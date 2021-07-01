Adana Demirspor, Younes Belhanda'yı kadrosuna kattı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 16:52

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Younes Belhanda ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda, yeni sezonda Süper Lig'e dönmüş oldu.

Adana Demirspor'un yaptığı paylaşımda Faslı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Belhanda"