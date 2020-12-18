Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sözler üzerine kırmızı kart gördü
2. yarıda Galatasaray'ın bir atağında Terim'in itirazı üzerine kenara gelip uyarıda bulunan hakem Öğretmenoğlu, aradan 5 dakika geçtikten sonra Terim'i bu kez kırmızı kartla tribüne yolladı.
Karagümrük-Galatasaray maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu, teknik direktör Fatih Terim'i kırmızı kartla tribüne yolladı.
2. yarıda Galatasaray'ın bir atağında Terim'in itirazı üzerine kenara gelip uyarıda bulunan hakem Öğretmenoğlu, aradan 5 dakika geçtikten sonra Terim'i bu kez kartla tribüne yolladı. Terim'in hakeme, "Ne futbolu biliyorsun, ne hakemliği, senden bekçi olur. Akşam ailene Fatih hocayı nasıl attım ama dersin" dediği iddia edildi.
2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, ligde son oynadıkları Hatayspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 2 değişiklik yaptı.
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim mücadelenin 11’inde ligde 11. haftadaki Hatayspor maçına göre 2 değişiklik yaptı. Terim, kaleci Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir’in yerine kaleci Okan Kocuk ile sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi’ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda maça Ryan Donk kaptan olarak sahaya çıktı.
Deneyimli teknik adam salı günü Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında daha az süre verdiği futbolcularına şans vermişti.
Galatasaray’da isimleri açıklanmayan 3 futbolcu, koronavirüs testleri pozitif çıkmasından dolayı kadroda yer almadı. Radamel Falcao ile Ryan Babel de sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmuyor.
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