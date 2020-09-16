Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, kampüste kedi beslenmesini yasakladı!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 15:25

Galatasaray Üniversitesi Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü, üniversite yönetimi tarafından alınan karar ile kampüsteki kedilerin beslenmesinin yasaklandığını açıkladı. Karara sosyal medyadan birçok hayvansever tepki gösterdi.

GSÜ Sokak Hayvanlarını Koruma Kulubü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rektörlük tarafından alınan karar ile kampüste kedilerin beslenmesinin yasaklandığı ve kararın hafta sonu uygulanmaya başlanması nedeniyle kedilerin 3 gün boyunca kampüs içerisinde aç ve susuz bırakıldığı ifade edildi.

Kediler için yapılan yuvaların da kırılarak çöpe atıldığı ifade edilen açıklamada tüm hayvanseverler dayanışmaya davet edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Pandemi döneminde zorluk çekmemeleri için harçlıklarımızla depolu mama ve su kapları aldık. Gönüllü arkadaşlarımız canlarını ortaya koyarak okula besleme yapmaya gittiler. Fakat kimsenin okulda olmadığı bu dönemde şimdi çok büyük bir zorlukla karşı karşıyayız! Rektörlük tarafından alınan gerekçesiz ve ani kararla sahil kampüste kedilerin beslenmesi yasaklandı. Kedilerin en büyük ve sevdikleri yuvası kırılarak çöpe atıldı. Diğerleri ise erişemeyecekleri Yiğit Okur kampüsüne taşındı.

Tüm bunlar özellikle kampüse erişimin yasak olduğu hafta sonu gerçekleştirilerek kedilerimiz 3 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı.Yıllardır düzeni kurulu olanların, ürkeklerin, anne ve yavru kedilerin arka tarafa taşınması mümkün değildir. Taşımak denense bile bütün düzenleri bozulacak bu sebeple Çırağan caddesinden geçmeye başlayacaklardır. Bu onlar için ölüm demek. Bu sebeple 6199 sayılı kanun gereği kamusal alanda hayvanların beslenmesinin engellenmesini, aç ve susuz bırakılmasını reddediyor, sizi de bizlere destek olmaya çağırıyoruz."