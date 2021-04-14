Galatasaray ve Başkan Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi
GSTV'de hakemler ve federasyonu eleştiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarından 26 saat sonra TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi.
GSTV'de hakemler ve federasyonu eleştiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarından 26 saat sonra TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi. Sevk tedbirsiz olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulübün de aynı yayından dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
" Galatasaray Kulübü’nün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Galatasaray. Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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