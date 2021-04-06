Galatasaray ve Beşiktaş Ali Koç için mesaj yayınladı

Galatasaray ve Beşiktaş Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 11:19
Galatasaray ve Beşiktaş Ali Koç için mesaj yayınladı
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Fenerbahçe Spor Kulubü sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte o mesajlar:



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