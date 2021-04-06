Galatasaray ve Beşiktaş Ali Koç için mesaj yayınladı

06 Nisan 2021 Salı, 11:19

Fenerbahçe Spor Kulubü sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte o mesajlar:

Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayınladı ?? pic.twitter.com/aCSNHiYjmX — Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) April 6, 2021



