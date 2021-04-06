Galatasaray ve Beşiktaş Ali Koç için mesaj yayınladı
Galatasaray ve Beşiktaş Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Fenerbahçe Spor Kulubü sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte o mesajlar:
Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayınladı ?? pic.twitter.com/aCSNHiYjmX— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) April 6, 2021
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