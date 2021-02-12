Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının saati değiştirildi

TFF, 19.00'da oynanması planlanan Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarının saatini 16.00 olarak değiştirdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 16:27
Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının saati değiştirildi
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'ndaki saat 19.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşma, 14 Şubat Pazar günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 16.00'ya alındı.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇININ SAATİ DE DEĞİŞTİ

Pazartesi günü 19.00'da oynanması planlanana Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı da saat 16.00'ya alındı.


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