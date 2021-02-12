Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının saati değiştirildi
TFF, 19.00'da oynanması planlanan Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarının saatini 16.00 olarak değiştirdi.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'ndaki saat 19.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşma, 14 Şubat Pazar günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 16.00'ya alındı.
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇININ SAATİ DE DEĞİŞTİ
Pazartesi günü 19.00'da oynanması planlanana Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı da saat 16.00'ya alındı.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı
- Melih Bulu'nun atanmasına Meral Akşener'den sert yorum
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli uyarı!
Video Haberler
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
- Bahçelievler'de binada patlama!
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı
- Melih Bulu'nun atanmasına Meral Akşener'den sert yorum
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli uyarı!