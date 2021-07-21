Galatasaray ve Fenerbahçe için Aleix Vidal iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe, İspanyol savunmacı Aleix Vidal için transfer rekabetine girdi.
Portekiz’de yayın yapan O Jogo Gazetesi, Benfica’nın Aleix Vidal transferinde iki Türk ekibiyle rekabet ettiğini, bu takımların Galatasaray ve Fenerbahçe olduğunu gündeme taşıdı.
Daha önce Vedat Muriqi, Mert Hakan, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci transferlerinde karşı karşıya gelen iki takımın, bu kez Aleix Vidal için kozlarını paylaştığı belirtildi.
ALEIX VIDAL’IN İSTATİSTİKLERİ
Sevilla’nın 2015 yılında 17 milyon Avro’ya satıp, 2018’de 9 milyon 300 bin bedelle kadrosuna kattığı Vidal, geçtiğimiz sezon 19 maça çıkarken 1 kez asist yapmış, gol atamamıştı. Oyuncu, 1 Temmuz’da serbest kaldı.
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