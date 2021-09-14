Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Galatasaray ile Fenerbahçe'nin grup maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, E Grubu'nda Galatasaray ile İtalya temsilcisi Lazio arasındaki ilk hafta karşılaşmasında, Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.
Jug'un yardımcıları ise aynı ülkeden Matej Zunic ve Manuel Vidali olacak. Karşılaşma, 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Jug, Trabzonspor'un konuk ettiği Roma'ya 2-1 yenildiği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında da görev almıştı.
Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki D Grubu mücadelesini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
Mariani'nin yardımcılığını, aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Bu karşılaşma ise 16 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Frankfurt Stadı'nda yapılacak.
Video Haberler
- Trafikte korku dolu anlar! Yaptığı cezasız kalmadı
- Trafikte makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
- Kız çocuğunu kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- İstanbul'da korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
- Şile yolunda seyir halinde panik dolu anlar
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- Konut fiyatları rekor kıracak
- İşte Ömer Çelik'in 'sorma' dediği sorular
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
- İstanbul'da 153 milyon TL'lik dev satış!
- Egemen Bağış, Youtube'da videolar yayınlamaya başladı
- Kara çarşafla İstiklal Marşı tepkisi!
- Türeci ve Şahin'den 'endişeliyiz' mesajı