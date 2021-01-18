Galatasaray voleybolun ev sahibi!

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda son 16 ve çeyrek final turuna ev sahipliği yapacak

AA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 11:28
Galatasaray voleybolun ev sahibi!
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda son 16 ve çeyrek final turu karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğindeki karşılaşmalar 26-27 Ocak'ta yapılacak. Turlar tek maç üzerinden oynanacak.

Son 16 turundaki rakibi Alman ekibi SC Potsdam'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle turnuvadan çekilmesi sonrası Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, son 16 turundaki Nova KBM Branik (Slovenya)-Dresdner SC (Almanya) maçının galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.



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