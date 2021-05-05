Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir istifa etti

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:02

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim iptal edildi. Galatasaray Başkan Adayları bu karara itiraz ederlerken yönetim kurulundan peş peşe istifa haberleri geldi. Emre Erdoğan, Mahmut Recevik ve İlber Aydemir Galatasaray Yönetimi'nden istifa ettiler.

Tüzüğe göre Galatasaray Yönetim Kurulu 6 kişiye düşerse kulüp otomatik olarak seçime gidiyor.

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik kişisel sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. Recevik istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

Bilgilendirme ;

Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum.