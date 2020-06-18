Galatasaray yönetiminde 2 istifa birden!

18 Haziran 2020 Perşembe, 09:24

Galatasaray yönetim kurulunda basketboldan sorumlu yöneticiler Erol Özmandıracı ve Ömer Cansever, şubedeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İki yöneticinin Işıl Alben krizi nedeniyle görevi bıraktığı öğrenildi.

İki yönetici de ortak bir açıklama yaparak, "Geçtiğimiz 3 sezon boyunca, Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz tarafından bize verilen Galatasaray Basketbol Şubesini yönetme görevini, üstümüze düşen maddi ve manevi sorumlulukları yerine getirerek yönettik. İmkanlar dahilinde elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Değişen şartlar, sağlık ve özel sebeplerden dolayı, basketbol şubesi yönetim görevimizi, Galatasaray Yönetim Kurulundaki diğer arkadaşlarımıza devrettiğimizi, değerli basketbol camiamıza bildirmek istiyoruz.

Bu süreçte bize destek veren başta Başkanımız Mustafa Cengiz'e, teknik ekibimize, Galatasaray basketbol camiasına ve muhteşem taraftarımıza teşekkür ederiz"