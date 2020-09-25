Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

Galatasaray, alt yapıdan yetişen Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı.

AA
25 Eylül 2020 Cuma, 13:04
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Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.


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