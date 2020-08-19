Galatasaray'a Luyindama piyangosu!
Milli maçtaki sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıran Luyindama için FIFA'nın ödeme yapacağı belirtildi.
FIFA, Luyindama'nın sakatlığında ötürü Galatasaray'a ödemeye yapacak.
Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıran Luyindama için FIFA'nın ödeme yapacağı belirtildi.
Leopardsactu'nun haberine göre; FIFA, Luyindama'nın sakatlık sürecine ilişkin 6 aylık bir ödeme yapacak. FIFA, Galatasaray'a 600 bin Avro verecek.
Öte yandan Galatasaray'ın bu meblağı Kongolu stopere vermesi gerektiği vurgulandı.
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım'da yapılan ve 2-2 sona eren Gambiya maçında sakatlanmış v esezonu kapatmıştı.
Ligin ikinci yarısı için sözleşmesi askıya alınan Luyindama, yeni sezon öncesinde sakatlığını atlattı.
Kaynak: Ajansspor
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