Galatasaray'a Luyindama piyangosu!

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:04

FIFA, Luyindama'nın sakatlığında ötürü Galatasaray'a ödemeye yapacak.

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanını kaçıran Luyindama için FIFA'nın ödeme yapacağı belirtildi.

Leopardsactu'nun haberine göre; FIFA, Luyindama'nın sakatlık sürecine ilişkin 6 aylık bir ödeme yapacak. FIFA, Galatasaray'a 600 bin Avro verecek.

Öte yandan Galatasaray'ın bu meblağı Kongolu stopere vermesi gerektiği vurgulandı.

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım'da yapılan ve 2-2 sona eren Gambiya maçında sakatlanmış v esezonu kapatmıştı.

Ligin ikinci yarısı için sözleşmesi askıya alınan Luyindama, yeni sezon öncesinde sakatlığını atlattı.

Kaynak: Ajansspor



