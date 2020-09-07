Galatasaray'a merkez orta saha tranfseri!

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:57

Orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray’a Nijeryalı futbolcu Etebo Karo önerildi. Stoke City forması giyinen Karo, instagram hesabından Galatasaray’ı takibe aldı.

Transferde önceliği orta sahaya veren Galatasaray, 1. ligde top koşturan Etabo Karo ile ilgileniyor. Nijeryalı futbolcu Etebo Karo sosyal medya hesabından Galatasaray’ı takip etmeye başladı. Etabo sosyal medya hesabından İstanbul uçağının biletini de paylaştı.Etabo en son Stoke City'de oynamıştı.

24 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerinde çıktığı 129 maçta 12 gol attı ve 7 asist üretti.