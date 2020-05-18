Galatasaray'a Mustafa Cengiz morali

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 08:10

Başkan Mustafa Cengiz’in hastalığı Galatasaray camiasını üzdü. Ama başkan başarılı bir operasyon geçirdi ve tedavinin ilk aşaması sağlıklı şekilde sonuç verdi. Bu gelişme yüzleri güldürdü. Şimdi başkanın kemoterapi süreci etap etap devam edecek. Cengiz, kendini iyi hissettiği ve katkı sağlayabileceğini düşündüğü sürece görevinde kalmak ve Galatasaray için çalışmak amacında.

Sağlığı el verdiği sürece Galatasaray Başkanlığı görevini sürdürmek isteyen Mustafa Cengiz, kendisinden sonra da koltuğunu güvendiği kişilere teslim etmek istiyor. Yaklaşık iki buçuk yıldır en yakın mesai arkadaşları olan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ı halefi olarak gören Cengiz kendisinden sonra başkanlığa bu iki isimden birinin gelmesini istiyor.