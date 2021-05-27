Galatasaray'a Perulu savunma oyuncusu iddiası!
Peru Milli Takım formasını da 20 kez giyen sol ayaklı stoper Luis Abram, sol bekte de görev yapabiliyor.
İç transferde Brezilyalı stoper Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray için Peru basınından transfer iddiası ortaya atıldı.
Peru'da yayın yapan AmericaTV'de yer alan habere göre Arjantinli gazeteci Lorena Gago, Velez Sarsfield ile sözleşmesi bitecek Luis Abram'ın taliplerinden söz etti.
La Liga'dan Valencia ve Celta Vigo'nun oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken bir diğer adayın Galatasaray olduğu vurgulandı.
2018'in Ocak ayında katıldığı Velez'de kontratını tamamlayan 25 yaşındaki stoperin Haziran ayında kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Oyuncuyu transfer eden kulüp bonservis ödemeyecek.
Bugüne kadar Peru Milli Takım formasını da 20 kez giyen sol ayaklı stoper Luis Abram, sol bekte de görev yapabiliyor.
Kaynak: NTV Spor
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