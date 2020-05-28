Galatasaray'a piyango vurdu

28 Mayıs 2020 Perşembe, 08:30

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan takımlardan biri de Galatasaray… Yüksek maaş bütçesini kabul edilebilir seviyeye çekmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, maçların oynanmadığı, neredeyse tüm gelirlerin kesildiği dönemde akıllı anlaşmaların faydasını görüyor.

Galatasaray, sattığı ya da kiraladığı oyuncuların ‘bonus'larından toplam 18.8 milyon TL ek gelir elde edecek.

Porto, PSG ile Alex Telles'in 25 milyon Avro'ya satılması konusunda anlaştı. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan 6.5 milyon Avro'ya aldığı oyuncudan elde ettiği kârın yüzde 10'unu verecek. Yani Cimbom'a 1.8 milyon Avro gelecek.

Bir diğer katkı Belçika'dan… Mbaye Diagne'yi kiralarken anlaşmaya ‘şampiyonluk maddesi' ekleyen Galatasaray, Clubb Brugge'ün şampiyon ilan edilmesiyle ‘bonus'u hak etti. Sarı- kırmızılılar, 500 bin Euro daha kazanacak.

RODRIGUES’DEN 250 BİN DOLAR

Galatasaray halen Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Garry Rodrigues cephesinden de iyi haber aldı. Galatasaray’a son taksiti vermek istemeyen Al İttihad kulübü ile anlaşıldı. 250 bin dolarlık ödeme bir hafta içinde gerçekleşecek.

GELİR ARTABİLİR

Galatasaray’ın satışa çıkardığı Mbaye Diagne'ye Leeds United ve Watford'dan sonra İngiltere'den üçüncü talip de çıktı. Nottingham Forest'ın Senegalli golcüyü istediği İngiliz medyasına yansıdı. Haberde, oyuncunun kulüp için biçilmiş kaftan olduğu vurgulandı.

Diagne'nin de “Trezeguet ile düzenli olarak görüşüyoruz. Bana İngiltere'deki futbola uygun olduğumu söylüyor” sözlerine yer verildi.

Kaynak: Skor-Mesut Yıldırırm