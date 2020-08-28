Galatasaray'a sürpriz stoper iddiası!

28 Ağustos 2020 Cuma, 08:22

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili Kolombiya’dan bir iddia ortaya atılmıştı.

Kolombiya’da önemli kaynaklar, kadrosunda Luyindama, Emin Bayram, Marcao ve Ahmet Çalık’ı barındıran Galatasaray’ın, Kolombiyalı defans oyuncusu Oscar Cabezas ile anlaştığını yazdı.

Sol ayağını kullanan 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper, sözleşmesi sona eren oyuncu statüsünde bulunuyor. Futbolcu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.

OSCAR CABEZAS KİMDİR?

Oscar Eduardo Cabezas Segura, bilinen adıyla Oscar Cabezas, 22 Aralık 1996 doğumlu. Kolombiya doğumlu olan defans oyuncusu Cabezas, Patriotas takımı oyuncusudu. Ancak; kiralık olarak Rosario Central takımına verilmişti.

Cabezas, takımda forma şansı bulamadı ve 2017 yılı Ocak ayında Patriotas ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Kaynak: Ajansspor-Özgür Sancar