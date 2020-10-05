Galatasaray'a Telles piyangosu
Brezilya Milli Takımı formasını 1 kez giyen Telles, Porto ile 127 maça çıktı ve karşılaşmalarda 21 gol kaydetti.
Manchester United, Porto'dan Alex Telles'in transferini noktaladı.
Manchester United, Alex Telles için Porto'ya 15 milyon + 2 milyon Avro bonus ödeyecek. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra İngiliz devi ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Brezilyalı sol bekin transferi resmi olarak tamamlanırsa Galatasaray'ın kasasına da bu transferden yüzde 10 pay girecek.
Alex Telles, 2016 yılında Sarı Kırmızılılar'dan 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.
Brezilya Milli Takımı formasını 1 kez giyen Telles, Porto ile 127 maça çıktı ve karşılaşmalarda 21 gol kaydetti.
Porto sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Telles için daha önce 18 milyon Pound istiyordu. Ancak Telles'in Ocak ayında bedelsiz başka bir takımla sözleşme imzalama hakkı elde edecekti.
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