Galatasaray'da 11 belli gibi

26 Eylül 2020 Cumartesi, 09:22

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

EMRE AKBABA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak.

Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak.

Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hajduk Split maçında dinlendirdiği as futbolcularını Fenerbahçe derbisinde sahaya sürecek.

Sarı-kırmızılı takımın derbiye Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'i ile çıkması bekleniyor.