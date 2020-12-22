Galatasaray'da 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz ilk kez sahada
Galatasaray’ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Göztepe maçı ile birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Bartuğ, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara gelmiş fakat mücadele sona ermişti.
Galatasaray’ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Göztepe maçı ile birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Bartuğ, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara gelmiş fakat mücadele sona ermişti.
Galatasaray’ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, A takım formasını ile ilk heyecanını Göztepe karşısında yaşadı. Maça yedeklerde başlayan Bartuğ, mücadelenin 90+3. dakikasında Emre Kılınç’ın yerine girdi. Genç futbolcu, Darıca Gençlerbirliği müsabakasının son anlarında kenara gelmiş fakat maç durdurulmadığı için oyuna girememişti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz için, "Bartuğ’a bir borcumuz olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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