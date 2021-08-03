Galatasaray'da Aliou Dieng konusunda yeni gelişme
Al-Ahly'nin Malili forveti Aliou Dieng ile ilgilendiği öne sürülen Galatasaray'ın, Mısır kulübüyle yaptığı görüşmelerde yeni gelişmelerin yaşandığı iddia edildi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Mısır ekibi Al-Ahly'nin Malili oyuncusu Aliou Dieng'e yaptığı teklifin reddedildiği öne sürüldü.
Mısır basınından Hayamix'in haberine göre sarı-kırmızılıların Al-Ahly'e yaptığı 5.5 milyon Dolarlık teklif, olumsuz karşılandı. Mısır ekibi, Galatasaray'dan transfer için 9 milyon Avro talep etti.
Haberde, 23 yaşındaki forvet oyuncusuna başka kulüplerin de talip olmasının bonservis bedelinin artmasına sebep olduğu, Galatasaray'ın Dieng için ısrarcı olduğu ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı kaydedildi.
Dieng, geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta bir gol ve dört asistlik performans göstermişti.
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