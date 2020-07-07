Galatasaray'da büyük operasyon kapıda!

07 Temmuz 2020 Salı, 09:11

Galatasaray'da yeni sezonda Muslera, Donk, Marcao ve Luyindama’nın kalması, Seri’nin yeniden kiralanması planlanıyor. Yönetim; Falcao, Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne dahil teklif olan tüm oyuncuları satacak.

Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası “Başarısızlık varsa sebep A, benim; sebep B, Fatih Terim” dese de yönetim faturayı kesti. Sarı-kırmızılılar, yeni sezona yeni bir kadro ile girecek ve bunun adımları da atılmaya başlandı. Terim'in de görüşü alınarak birkaç oyuncu dışında tüm isimlerin satışına onay çıktı. Muslera, Donk, Marcao ve Luyindama'nın kalması, Seri'nin ise yeniden kiralanması planlanıyor.

LEMİNA-MARIANO DA!

Babel ve Diagne, elden çıkarılması düşünülen ilk isimler. Mariano'nun kontratı uzatılmayacak, Saracchi'nin kiralık sözleşmesinden de çıkılacak. Lemina ve Andone ise yeniden kiralanmayacak. Sözleşmesi devam eden yerli oyuncuların iç transferde takasta kullanılması gündemde. Kontratı sona erecek Türk oyunculara da Teşekkür' edilecek. Bu transfer operasyonundan oluşacak gelirle yeni kadro kurulacak.

Kaynak: Skor-Sözcü / Mesut Yıldırım