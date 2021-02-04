Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde, ligde Medipol Başakşehir ile oynanan maçta tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken, son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı. Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Önce mevcut anayasaya uy
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- İzmir'de sert müdahale
Video Haberler
- Kayıp TIP öğrencisi için arama çalışmaları başlatıldı
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
- İstanbul trafiğinde rezaletin görüntüleri!
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
- Hindistan’da baltalı saldırgan böyle dehşet saçtı
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü
- Şişeden bir yudum aldı, hemen geri tükürdü
- Habertürk'te canlı yayında sinirler bir anda gerildi
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Önce mevcut anayasaya uy
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- İzmir'de sert müdahale