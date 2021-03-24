Galatasaray'da Emre Taşdemir'den iyi haber
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve genel kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mostafa Mohamed, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes antrenmanda yer almadı. Cezayir'in Botswana ile oynayacağı maç için yarın akşam milli takım kampına katılacak olan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı atlatan Emre Taşdemir de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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