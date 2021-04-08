Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı

08 Nisan 2021 Perşembe, 10:12

Eşref Hamamcıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda , Galatasaray başkan adayı olduğunu açıkladı.

Hamamcıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli zaten. Ben her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz her zaman bize soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık. Ben Galatasaraylıyım şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız yani hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven."