Galatasaray'da Fatih Terim, Giresunspor maçı öncesi konuştu

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 21:28

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Terim, sözlerine Karadeniz'de yaşayan sel felaketine değinerek ve Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'a başarılar dileyerek başladı:

"Kayıplarımız var. Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Sıkıntıda olanlar var. Çok dertle uğraşıyoruz. Allah inşallah kara bulutları ülkemizin üzerinden kaldırır.

Giresunspor'a 'hoş geldin' demek istiyorum. Galatasaray'a geldiğimde ilk maçımı Giresunspor'a karşı oynamıştım, benim için ciddi bir nostalji. Giresun çok dostumun, çok arkadaşımın olduğu bir şehir, başarılar diliyorum kendilerine."

"GENEL PLANDA DEĞİŞİKLİK YOK"

67 yaşındaki teknik adam, üç puanla lige başlamak istediklerini söyledi:

"Genel oyun planımızda bir değişiklik yok. Sadece bazı oyuncuların yeri değişik. İsmi de değişik. Orta üçlümüzde Cicaldau, Berkan ve Taylan'la devam ediyoruz. İnşallah oyun anlayışımızı sahaya iyi bir şekilde yansıtırız. Hepimizin iyi başlamak istediği bir sezon. İnşallah 3 puanla başlarız, iyi oynarız."