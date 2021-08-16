Galatasaray'ın bahis oranında ilginç yükseliş

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:17

Sezonun ilk maçını bugün Giresunspor ile oynacayak olan Galatasaray, iddia oranlarında yükseliş yaşadı.

İlk olarak, Galatasaray'ın galibiyetine iddia risk yönetimi tarafından 1.42 olarak belirlenirken, bu sabah oran 1.87 olarak güncellendi.

Giresunspor - Galatasaray (9 Ağustos)

4.60 - 3.50 - 1.42

Giresunspor - Galatasaray (16 Ağustos)

3.30 - 3.20 - 1.87





İŞTE MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Arda, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Ibrahima Balde