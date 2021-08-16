Galatasaray'ın bahis oranında ilginç yükseliş

Galatasaray'ın bugün oynayacağı maç için açılan iddaa oranlarında artış gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:17
Galatasaray'ın bahis oranında ilginç yükseliş
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Sezonun ilk maçını bugün Giresunspor ile oynacayak olan Galatasaray, iddia oranlarında yükseliş yaşadı.

İlk olarak, Galatasaray'ın galibiyetine iddia risk yönetimi tarafından 1.42 olarak belirlenirken, bu sabah oran 1.87 olarak güncellendi.

Giresunspor - Galatasaray (9 Ağustos)

4.60 - 3.50 - 1.42

Giresunspor - Galatasaray (16 Ağustos)

3.30 - 3.20 - 1.87


İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Arda, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Ibrahima Balde


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