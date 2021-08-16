Galatasaray'ın bahis oranında ilginç yükseliş
Galatasaray'ın bugün oynayacağı maç için açılan iddaa oranlarında artış gerçekleşti.
Sezonun ilk maçını bugün Giresunspor ile oynacayak olan Galatasaray, iddia oranlarında yükseliş yaşadı.
İlk olarak, Galatasaray'ın galibiyetine iddia risk yönetimi tarafından 1.42 olarak belirlenirken, bu sabah oran 1.87 olarak güncellendi.
Giresunspor - Galatasaray (9 Ağustos)
4.60 - 3.50 - 1.42
Giresunspor - Galatasaray (16 Ağustos)
3.30 - 3.20 - 1.87
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Arda, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne
Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Ibrahima Balde
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