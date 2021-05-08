Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi motivasyonu
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Arda Turan futbolcularla ayrı ayrı toplantı yaptı.
Galatasaray, lider Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçını Florya'da bekliyor. Sezon finali niteliği taşıyan karşılaşmada sarı - kırmızılılar maçı kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Ligin son bölümünde inişli çıkışlı bir grafik çizen, son 3 maçında ise kayıp yaşamayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim ve Arda Turan takımla ayrı ayrı toplantı yaptı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, topa sahip olan ve oyun kontrol eden tarafın kesinlikle kendileri olması gerektiğini oyuncularına anlatırken, çalışmaları da bu yönde gerçekleştirdi.
Merkez bölgede üstünlüğü sağladıktan sonra oyunun rakip yarı sahaya yıkmak isteyen Terim, karşılaşma hangi skoru getirirse getirsin oyun disiplininden kopmayı yasakladı. Karşılaşmadan istedikleri sonucu alacaklarına inandığını öğrencilerine söyleyen Terim, takımın havasını yüksek tutuyor.
ARDA TURAN GENÇ FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜ
Takım kaptanı Arda Turan ise, tüm futbolculara derbinin önemini tek tek anlatıyor. Daha önce Galatasaray formasıyla pek çok derbi oynayan Arda Turan, genç futbolculara bu tecrübelerini aktarırken özellikle son haftaların formda isimleri Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu’yla da görüştü.
Kaynak: Ajansspor
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